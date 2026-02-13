Sciopero trasporto aereo: i sindacati confermano l’astensione

Si preannuncia un braccio di ferro tra sindacati e Ministero dei Trasporti in merito allo sciopero di lunedì prossimo, 16 febbraio, che coinvolgerà il trasporto aereo. Le sigle non hanno infatti accolto la richiesta da parte del Garante di differire lo stop ad altra data vista la concomitanza con l’evento olimpico.

Secondo i sindacati lo sciopero che coinvolgerà i dipendenti di Ita Airways, easyJet e Vueling sarebbe stato annunciato con largo anticipo ed “è stato proclamato sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze”, spiegano in una nota.

Dura la riposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Pensare di bloccare il traffico aereo durante le Olimpiadi è assurdo: un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici”. Questa mattina è previsto il vertice tra le parti, che si annuncia infuocato: non è escluso il ricorso alla precettazione.