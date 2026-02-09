Ixpira, un percorso di evoluzione che arriva alla sua fase finale

Il percorso che Ixpira racconta oggi nasce da un lavoro strutturato avviato a partire dallo scorso ottobre, con un obiettivo preciso: rafforzare la solidità del modello operativo e la competitività dell’azienda sul mercato, prima ancora di comunicarlo.

In un contesto di forte complessità per la distribuzione turistica e di crescente pressione sui margini per le agenzie di viaggio, Ixpira ha scelto di concentrarsi sugli elementi che incidono concretamente sul lavoro quotidiano: prodotto, tariffe, processi e affidabilità del sistema. Un percorso tecnico e profondo, che oggi è nelle sue fasi conclusive.

“Abbiamo lavorato per rendere il modello Ixpira più solido ed efficiente, partendo dall’ascolto delle agenzie e intervenendo su prodotto, processi e operatività”, spiega Sergio Luongo, COO (Chief Operating Officer) di Ixpira.

Uno dei pilastri di questo lavoro è il rafforzamento dell’offerta. In particolare, Ixpira sta completando il rilascio delle soluzioni di dynamic packaging hotel + volo, pensate per consentire alle agenzie una costruzione più flessibile dei pacchetti e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze di personalizzazione del cliente finale.

Accanto al prodotto, Ixpira ha introdotto strumenti pensati per semplificare l’operatività delle agenzie, come il Trip Planner, un pianificatore che consente di organizzare più prodotti all’interno di un unico flusso e di agevolare il processo di acquisto.

Il rafforzamento di prodotto e tecnologia si riflette direttamente nella relazione con le agenzie di viaggio, che rappresentano un elemento centrale del posizionamento di Ixpira. Investire sulla competitività significa rafforzare il peso delle agenzie sul mercato, costruendo una collaborazione basata su valore concreto e continuità.

Parallelamente, l’azienda sta ampliando la presenza dei propri commerciali sul territorio, con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle agenzie e intercettare in modo puntuale le esigenze del mercato.

Il lavoro sul prodotto comprende anche una fase di elaborazione delle relazioni con il comparto alberghiero, sia in Italia sia sui mercati esteri, parte integrante della strategia di rafforzamento della competitività dell’offerta. In questo contesto si collocano i rapporti con realtà riconosciute del settore, come Mangia’s – Hotels & Resorts, presente con strutture upper-upscale in Sicilia e Sardegna e Chincherini, con una presenza qualificata in Sicilia. Questa attività contribuisce alla costruzione di un’offerta sempre più solida e affidabile per le agenzie di viaggio, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze operative e commerciali di un mercato in costante evoluzione.

Il percorso avviato nei mesi scorsi sta arrivando a compimento. Ixpira sceglie di raccontarlo ora, non come annuncio, ma come naturale evoluzione di un processo strutturato, con lo sguardo rivolto a un 2026 affrontato con un assetto ancora più solido.