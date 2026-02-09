Aeroitalia: accordo di distribuzione globale con Sabre

Saranno ora disponibili per tutte le agenzie di viaggi e le aziende le tariffe di Aeroitalia, incluse quelle per i residenti in caso di voli in continuità, grazie all’accordo siglato con Sabre che porterà il vettore in SabreMosaic Travel Marketplace.

“Questo accordo di distribuzione che porta i contenuti di Aeroitalia su Sabre - sottolinea il chief commercial officer del vettore Massimo Di Perna -, rappresenta un passo strategico per espandere ulteriormente la nostra capacità commerciale e rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano offrendo, al contempo, agli agenti di viaggio di tutto il mondo un accesso più ampio alla nostra rete e alle nostre partnership con i principali vettori globali. Il nostro portafoglio di partnership, in continua evoluzione, contribuisce a una maggiore visibilità e connettività in diversi mercati internazionali chiave”.

Aeroitalia e Sabre intendono, inoltre, esplorare ulteriori opportunità di collaborazione per supportare la strategia commerciale della compagnia aerea e potenziare le capacità di vendita al dettaglio su tutta la rete.