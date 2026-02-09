Il Tucano è pienamente operativo. Raggiunto da TTG Italia, il ceo di Kel 12, Gianluca Rubino, illustra in un’intervista i progetti legati al brand, chiarendo che l’operatore è regolarmente attivo sul mercato e che il contratto di affitto siglato nel 2025 ha una durata triennale.

Rubino, entriamo nel dettaglio... può confermare la piena operatività de Il Tucano, della sua sede torinese e dei suoi dipendenti?

Tutti i dipendenti de Il Tucano sono entrati a far parte della società Kel 12 a partire da febbraio 2025. La storica e prestigiosa sede torinese è pienamente operativa ed oggi ospita anche gli uffici di Kel 12 che vi ha trasferito la sua precedente sede torinese. Già dall’estate 2025 dalla sede torinese sono stati organizzati numerosi eventi che hanno coinvolto sia la clientela storica de Il Tucano sia quella di Kel 12. Torino è una città a cui il gruppo Kel 12 attribuisce un grande valore strategico e che sarà ulteriormente sviluppata.

In una nota inviata alcuni giorni fa TTG Italia, lei ha precisato che “Kel 12 è affittuario dell’azienda Il Tucano comprensiva del brand, del personale e delle relative attività operative, sulla base di un contratto pluriennale attualmente in essere”. Che durata ha questo accordo?

L’accordo ha una durata iniziale di 3 anni a partire dal 1° febbraio 2025 e tacitamente rinnovabile.

Ci può dire, quindi, quali sono le strategie per il futuro de Il Tucano? E su quali progetti state lavorando?

Quando a febbraio 2025 abbiamo avviato la collaborazione con il team de Il Tucano la situazione si presentava complessa, soprattutto sul piano della comunicazione e del marketing. Ci siamo, quindi, da subito concentrati su un progetto di comunicazione che prevedesse il completo rifacimento del sito in ottica premium rilanciando e mettendo al centro un progetto editoriale - Il Giornale del Viaggiatore – uno strumento che abbiamo ritenuto, e riteniamo, di grande valore.

Di cosa si tratta?

Fin dalla sua nascita, Il Giornale del Viaggiatore ha avuto l’ambizione di parlare ai viaggiatori in un modo diverso, ispirazionale e culturale, superando il linguaggio promozionale tradizionale dei classici cataloghi. Insieme al team di riferimento de Il Tucano lo abbiamo ricostruito in doppio formato: cartaceo (il secondo numero è attualmente in stampa) e digitale, mettendolo al centro del sito web e con invii mensili. Il primo numero ha avuto molto successo confermandoci di essere sulla strada giusta.

A chi vi rivolgete con questo progetto editoriale?

Con il brand Il Tucano, attraverso Il Giornale del Viaggiatore, ci rivolgiamo oggi a una clientela molto esigente dal punto di vista culturale, con una forte attenzione ai contenuti. Inoltre, la strategia intrapresa prevede anche un rilancio de Il Tucano proprio sulla piazza di Torino attraverso il concept Store di Piazza Solferino destinato a diventare un punto di riferimento per i grandi viaggiatori torinesi.

Passiamo alla programmazione, sono previste novità sul piano del prodotto?

Le novità di prodotto e di programmazione riguardano l’intero gruppo e anche nel 2026 ci sono state molte innovazioni, sia in termini di prodotto sia nella gestione dello stesso. Infatti, concentrando le vendite dei brand sotto un’unica azienda, abbiamo potuto sviluppare un’integrazione verticale che ci garantisce oggi un controllo del prodotto nelle destinazioni storiche - Egitto, Namibia, Tanzania, Algeria, Oman, Arabia Saudita - dei nostri tre brand: Kel 12, Viaggi Levi, Il Tucano.

A cosa ha portato l’ingresso de Il Tucano nell’orbita Kel 12?

Con l’ingresso de Il Tucano in Kel 12 abbiamo ereditato un importante know how soprattutto sul Sudamerica. Da settembre 2025 tutta l’operatività relativa al Sudamerica e al Grande Nord (destinazioni top nella storia de Il Tucano) è stata trasferita negli uffici torinesi permettendoci di ottenere un’immediata e cospicua crescita in queste due aree, sia nel segmento viaggi di gruppo che in quello dei tailor made. Attualmente, sia il Sudamerica che il Nordamerica stanno registrando una crescita superiore al 50% rispetto all’esercizio scorso.