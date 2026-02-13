Sono aperte le prenotazioni per ‘Endless Worlds’, il viaggio intorno al mondo inaugurale di Explora I. La partenza dell’unità di Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc, è prevista da Dubai il 6 gennaio 2029, per un viaggio di 128 giorni che si snoderà attraverso quattro continenti e 63 destinazioni uniche, con 12 soste notturne e tappe in destinazioni nuove per Explora Journeys, dall’Oceano Indiano all’Australia e alla Nuova Zelanda, fino alle acque del Pacifico meridionale e al Perù.

“Endless Worlds è un invito a vivere il mondo come un’unica storia senza interruzioni - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Con l’apertura delle vendite invitiamo i nostri ospiti ad assicurarsi un posto su un viaggio raro, progettato attorno al vero lusso del tempo. Ogni opzione riflette i valori distintivi di Explora Journeys: scoperta senza fretta, curiosità culturale, servizio intuitivo e una profonda connessione con il mare. Che si tratti della tranquillità spirituale di un tempio balinese o dell’immenso palcoscenico dell’oceano aperto, offriamo un rifugio dal quale osservare il mondo nella sua forma più autentica”.

Tre diverse opzioni

Tre le opzioni di durata: il viaggio completo di 128 giorni da Dubai a Barcellona (6 gennaio - 14 maggio 2029), oppure un viaggio di 112 giorni con arrivo a New York City il 28 aprile 2029, o ancora un viaggio di 108 giorni con arrivo a Miami il 24 aprile 2029.

Il servizio door-to-door di Explora Journeys gestirà ogni dettaglio, dai voli internazionali in business class inclusi ai trasferimenti privati, fino alla gestione dei bagagli e delle pratiche per i visti, garantendo agli ospiti di arrivare a Dubai completamente liberi da pensieri per il soggiorno pre-viaggio e il benvenuto. L’offerta del brand comprende nove esperienze gastronomiche e un programma di intrattenimento e approfondimento con esperti e performer di livello mondiale, pensato su misura per ogni destinazione. Gli ospiti riceveranno inoltre un Journey Experience Credit fino a 1.000 euro/dollari, mentre aspetti pratici come il servizio di lavanderia settimanale e un programma medico completo sono inclusi.