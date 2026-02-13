Cuba, il Foreign Office invita i viaggiatori britannici a evitare i viaggi non essenziali verso l’isola

A fronte dell’aggravarsi della crisi energetica a Cuba, il Foreign Office britannico ha aggiornato le proprie indicazioni di viaggio per l’isola.

Sul suo portale ufficiale, il dipartimento responsabile della politica estera del Regno Unito ha pubblicato un nuovo travel advice, invitando i cittadini britannici a evitare “tutti i viaggi non essenziali” verso Cuba.

L’ente ha segnalato, inoltre, la possibilità di interruzioni dell’energia elettrica, rimarcando come l’embargo sul carburante e le conseguenti carenze stanno causando disagi “gravi e in peggioramento”.