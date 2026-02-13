La famiglia Ferragamo cerca soci per far crescere il brand Portrait

Con l’obiettivo di crescere nel segmento dell’hospitality di lusso la famiglia Ferragamo sembra aver dato mandato a una banca d’affari italiana di sondare l’interesse di investitori di lungo termine - come family office e fondi sovrani - a entrare nella compagine sociale in minoranza. L’idea, secondo le indiscrezioni riportate da corriere.it, è di trovare un partner per supportare il piano di sviluppo del marchio Portrait, che allo stato attuale conta tre strutture a Firenze, Roma e Milano e che potrebbe arrivare a includerne un’altra nella Capitale.

Lungarno Collection, scollegata dal gruppo quotato della moda, ha registrato nel 2024 ricavi per 97 milioni contro gli 81 dell’esercizio precedente, con un aumento vicino al 20%. Dati trainati dal marchio Portrait, che rappresenterebbe oggi circa metà del fatturato complessivo della società di gestione. E se, per livello di occupazione e posizionamento di prezzo, il Portrait Roma è cresciuto in misura maggiore (+12,4%) rispetto al mercato di riferimento, il Portrait Milano ha registrato nel 2024 un aumento dei ricavi per 12,65 milioni.