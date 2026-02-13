TikTok e Google ridisegnano la mappa turistica degli italiani, la ricerca di Boscolo

Un popolo di viaggiatori che pianifica con mesi di anticipo, sempre più proiettato verso la scoperta dell’Oriente e dell’Africa. Questa l’evoluzione dei traveller italiani che emerge da una recente analisi condotta da Boscolo, scansionando oltre 32 milioni di ricerche su Google e TikTok.

Secondo la ricerca, l’Oriente affascina come mai prima. L’Asia domina le ricerche con il 35,3% delle preferenze, e il Giappone si conferma meta regina con 2,14 milioni di ricerche, superando gli Stati Uniti del 38,9%. L’equilibrio tra contenuti emozionali su TikTok e indicazioni pratiche su Google, rende la destinazione immediatamente desiderabile e pianificabile.

Ma la vera sorpresa è l’Africa, che con il 17,3% delle preferenze supera le Americhe (11,4%). Egitto, Tanzania e Marocco entrano nella top 10 mondiale, catalizzando il 54,8% dell’interesse africano. E safari e deserti diventano scelte accessibili e consapevoli, aprendo nuove opportunità per tour operator e adv.

L’Italia più ricercata

Nella Penisola, la Sicilia è la regina costante delle ricerche (16,9%), mentre la Sardegna vive un’estate “verticale” concentrata su luglio. Seguono Campania, Puglia e Toscana, mete ricercate anche come simboli di lifestyle.

Effetto ‘screen-to-travel’

Dall’analisi emerge poi come il processo decisionale sia diventato un ping-pong tra piattaforme. TikTok (47,9% delle ricerche) è il luogo dell’emozione: crea il bisogno che non sapevi di avere; Google (52,1%) è il consulente razionale: trasforma il “voglio andarci” in “ecco come ci vado”.

In ripresa i viaggi di gruppo, spinti da un crescente bisogno di condivisione. L’Italia è la meta più cercata da questo segmento (13,5%), specialmente a marzo. Mentre all’estero, le attenzioni sono rivolte al Giappone e ai parchi Usa.

La sorpresa Oman

Guardando alle mete che segneranno il 2026, se il Giappone diventerà il nuovo ‘viaggio della vita’ per eccellenza, sarà l’Oman la vera sorpresa. Con circa 600.000 ricerche, la destinazione si candida a essere il “nuovo Marocco”, una meta invernale sofisticata, sicura e autentica, pronta a insidiare il primato delle Maldive.