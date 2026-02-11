“Compra adesso, paga poi”: il sistema per rateizzare il pagamento in quote più sostenibili è ormai una realtà, ma i margini di crescita nel turismo sono considerevoli.

Lo dimostrano le cifre presentate da Roberto Caleffi, head of travel sales & partnership di HeyLight, la soluzione targata Compass, sulle abitudini di viaggio degli italiani.

Il dato di partenza è significativo: nel 2025 il 21% degli italiani che non sono andati in vacanza lo ha fatto perché non era in grado di sostenere la spesa. “Un dato che rappresenta una buona notizia, dal momento che l’anno prima era al 30%” ha precisato Caleffi; ma comunque una fetta di mercato potenziale da tenere in considerazione.

Il secondo elemento riguarda le leve di marketing: “Il 78% dei clienti prenota con almeno un mese di anticipo - ha aggiunto Caleffi - e in 3 casi su 4 acquista in autonomia. Ma chi si rivolge ad agenzie e di viaggi e tour operator lo fa soprattutto per risparmiare tempo (30% dei casi), perché si fidano della persona (27%), per ricevere un supporto in loco (23%) o per i vantaggi economici come sconti o promozioni (22%)”.

Le modalità di pagamento

Entrando nel tema dei pagamenti, sottolinea il manager, “la modalità più diffusa oggi è il pagamento immediato - ha proseguito Caleffi durante la presentazione che si è tenuta alla Bit - Ma il dato interessane è che l’8% dei vacanzieri avrebbe utilizzato sistemi di rateizzazione se fossero stati disponibili”. Non solo: “La vera domanda è: se si potesse rateizzare, il cliente utilizzerebbe il Buy Now Pay Later? Il 27% ha affermato di sì”. E ancora: “Il 59% ha affermato che lo sceglierebbe per alleggerire il bilancio familiare”.

In questo contesto si inserisce HeyLight, la soluzione Bnpl di Compass e che “offre da 2 a 12 rate per importi fino a 5mila euro e consente al cliente di pagare sia con carta di credito che con conto corrente”. Una soluzione scelta dal 70% dei clienti, ha spiegato,, “perché in questo modo salvano il plafond della carta di credito”.

HeyLight consente anche di scegliere tra soluzioni con o senza interessi, a seconda che il costo del servizio sia pagato dal venditore o dal cliente.