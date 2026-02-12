Il turismo rigenerativo come opportunità strategica per l’Italia ‘minore’

Il turismo rigenerativo è sempre di più una leva strategica per la destagionalizzazione e la valorizzazione dell'Italia ‘minore’. Questa la principale evidenza che emerge da una recente ricerca condotta da The Data Appeal Company.

“È un trend in crescita a livello globale, nato nel periodo post Covid, ma che si è rafforzato sicuramente negli ultimi due anni”, spiega Federica Amati, sales engineer di The Data Appeal Company.

Secondo l’analisi elaborata dall’azienda, la domanda legata al turismo rigenerativo sta modificando in modo significativo la composizione e la distribuzione dei flussi incoming. “Questo genere di turismo sta portando un nuovo tipo di visitatori - precisa Amati dai padiglioni della Bit di Milano -. Aumentano soprattutto i visitatori singoli e le presenze internazionali”.

Si tratta perlopiù di flussi più maturi e consapevoli, che rifuggono le mete più battute e sovraffollate (secondo l'indagine il sentiment positivo dei visitatori diminuisce dove si rileva un maggior numero di presenze) e i periodi di picco, volgendo lo sguardo all'entroterra e ai mesi di spalla.

Il caso Liguria

Un esempio emblematico, rilevato dai dati elaborati da The Data Appeal Company, è quello di Portofino e delle Cinque Terre. In queste aree si registra una tendenza da parte dei turisti provenienti dal Nord Europa a usare i territori interni come base per esplorare i luoghi e le attrazioni di maggiore interesse, ma allo stesso tempo per dedicarsi ad attività outdoor.

Un trend che si può rivelare strategico per gli operatori e i territori cosiddetti ‘minori’. “Le aree interne hanno la mission di dover in qualche modo cogliere questo nuovo interesse - rimarca Amati -. Soprattutto di arricchire la propria offerta con strategie e iniziative che possano attrarre turisti anche nei periodi diversi da quelli di picco, un’opportunità per poter dare ai visitatori una nuova lettura dei loro territori”.