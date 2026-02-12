Turkish apre il 2026 in crescita: 7,6 milioni di passeggeri a gennaio

Si apre con indicatori a segno più il 2026 di Turkish Airlines. La compagnia aerea ha diffuso i dati di gennaio, che registrano 7,6 milioni di passeggeri e una capacità in aumento del 10% rispetto allo stesso mese del 2025.
Il load factor si attesta all’84%. Nel dettaglio, il coefficiente di riempimento dei voli internazionali raggiunge l’83,7%, mentre quello delle rotte domestiche l’87,5%.
Sui collegamenti internazionali il vettore registra un incremento dei passeggeri trasportati del 10,8% rispetto allo scorso anno, passando così da 2,8 milioni a 3,1 milioni.
La capacità offerta - misurata in posti per chilometro (ASK) - è aumentata del 10% raggiungendo i 23,7 miliardi, rispetto ai 21,5 miliardi dello stesso periodo del 2025.
Quanto alla flotta, alla fine di gennaio 2026 la compagnia aerea conta 522 aeromobili.
Remo Vangelista