Cuba: le compagnie aeree non potranno più fare rifornimento sull’isola

I funzionari dell’aviazione cubana hanno informato le compagnie aeree che la mancanza di carburante sull’isola impedirà il rifornimento.

Come riporta travelweekly.com il Governo ha diramato l’avviso lo scorso 8 febbraio, affermando che fino all’11 marzo non il carburante non sarà disponibile in nove aeroporti dell’isola, tra cui il José Martí dell’Avana.

Il razionamento potrebbe non avere effetti sui voli regionali più brevi, ma potrebbe creare notevoli complicazioni per i voli lungo raggio da Paesi come Russia e Canada.

Non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in vigore l’avviso e i funzionari cubani non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. Quello che è sicuro è che rappresenta un ulteriore colpo al settore turistico per l’Isola, già in notevole difficoltà negli ultimi anni.