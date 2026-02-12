Arnault, ceo Lvmh: “Nessun hotel ‘Louis Vuitton’

Smentite le voci riguardanti la creazione di un marchio alberghiero Louis Vuitton.

A chiudere i rumors è lo stesso ceo e presidente di Lvmh Bernard Arnault, che ha precisato come la maison non si espanderà nel settore della branded hospitality, confermano una strategia concentrata sulle attività ‘core’ piuttosto che sulla diversificazione.

Come riporta travelmole.com, la dichiarazione è arrivata durante la presentazione dei dati finanziari 2025 di Lvmh a Parigi. “Louis Vuitton, a differenza di Dior, non è un’azienda di moda; è fondamentalmente un’azienda di pelletteria - ha affermato - Vuitton non si occuperà di hotel; Vuitton si concentra sulla sua competenza invece di diversificare”.

Una dichiarazione che chiude definitivamente le ipotesi di un ingresso del marchio nel mondo dell’ospitalità di lusso, cosa che invece hanno fatto altri brand del medesimo settore. Lvmh, infatti, è già presente nella hotellerie di alta gamma con i brand Belmond e Cheval Blanc.

Come elencato da Lvmh stessa, le priorità strategiche ora sono proteggere l’identità del marchio, rafforzare la tradizione della maison nella lavorazione artigianale della pelle, concentrare gli investimenti sull’eccellenza retail e sulle competenze artigianali.