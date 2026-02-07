Turkish Airlines Holidays cresce in Europa con sei nuovi siti web locali

La piattaforma di prenotazione vacanze all-in-one Turkish Airlines Holidays ha annunciato il lancio di siti web locali dedicati in Irlanda, Polonia, Romania, Lussemburgo, Danimarca e Svezia. Una mossa che conferma l’interesse per il mercato europeo della divisone di Turkish Airlines.
“Questo passo - si legge in una nota - segna un’evoluzione della presenza di Turkish Airlines Holidays in questi mercati, plasmata dalle mutevoli aspettative dei clienti e dal crescente interesse per i pacchetti vacanza”.
Il sito offre vacanze in oltre 60 Paesi, con prezzi speciali per voli, hotel e pacchetti combinati. La piattaforma offre anche la garanzia del miglior prezzo, oltre a tour su misura e al bagaglio registrato gratuito.
Remo Vangelista