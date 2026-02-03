“L'investimento mira a espandere la portata globale della Turchia attraverso una rete a doppio hub focalizzata su Madrid e Istanbul, migliorando la connettività tra Europa, America Latina e Asia”. Procede spedita l’operazione che porterà all’ingresso di Turkish Airlines in Air Europa con il 26% delle quote secondo il vicepresidente vendite per il Sud Europa Sedat Orman.

Secondo quanto riportato da Preferente, la compagnia turca punta a chiudere il tutto nella seconda metà di quest’anno, convinta che le approvazioni delle autorità competenti arriveranno senza particolari problemi.

Altro obiettivo di Turkish, sempre secondo Orman, è “avere un posto nel consiglio di amministrazione, anche se la struttura finale dipenderà dagli accordi operativi e regolatori”, mentre sono già in corso colloqui per garantire una “forte collaborazione e un allineamento strategico”.