Si riunirà il 17 febbraio il Consiglio Nazionale di Fiavet Confcommercio per stabilire la data dell’Assemblea Elettiva, chiamata a pronunciarsi sul nuovo presidente Fiavet dopo le dimissioni di Giuseppe Ciminnisi dalla carica.

Nel frattempo, come spiega la nota Fiavet, la guida della federazione è stata assunta, come da statuto, dalla vicepresidente vicaria, Luana De Angelis, che coordinerà Fiavet fino all’elezione del nuovo presidente, assicurando la prosecuzione di tutti i dossier strategici.

I dossier più importanti

Tra i traguardi più importanti che la presidenza di Giuseppe Ciminnisi lascia in eredità la sigla del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’impegno per migliorare il dialogo con Ryanair e i successi nei confronti dei vettori per il rimborso alle commissioni. L’azione federale si è distinta, tuttavia, anche per le battaglie parlamentari per la ridefinizione dei ruoli di agente di viaggi e direttore tecnico e ancora oggi è impegnata nella lotta all’abusivismo.

“Anche in questa fase di transizione - prosegue la nota - la progettualità di Fiavet Confcommercio non subisce alcun rallentamento, forte di un posizionamento politico che vede la federazione stabilmente presente ai più autorevoli tavoli istituzionali”. Ne è un esempio il dialogo costante con il Ministero del Turismo, “un patrimonio prezioso - precisa la federazione - che garantisce alla categoria una rappresentanza di altissimo profilo in ogni sede decisionale. Questo rapporto privilegiato permette di proseguire con determinazione sui temi del turismo scolastico, della sostenibilità e del turismo organizzato, comparto che sotto la guida di Ciminnisi ha visto per la prima volta la nascita di un monitoraggio degli associati, attraverso l’osservatorio interno delle Fiavet regionali”.

Proseguono, intanto, l’impegno nella formazione continua, con particolare attenzione ai moduli incentrati sull’innovazione digitale e sulle novità fiscali, così come le attività della divisione legale e la programmazione per le principali fiere internazionali.