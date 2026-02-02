Il Caesar Palace di Las Vegas ha completato la ristrutturazione delle ville

Fondere l’arte europea con il gusto moderno: questo l’impegno ci si è assunto il Caesar Palace di Las Vegas ristrutturando le sue ville, che hanno appena riaperto al pubblico.

Le suite sono state progettate da Peter Silling & Associates; ciascuna dispone di una terrazza esterna di 160 metri quadrati con vista sullo skyline, oltre a offrire un ascensore privato, come riporta travelweekly.com.

“Con una vista incredibile sulla Strip, le ville completamente rinnovate ora hanno un aspetto più moderno e riflettono il modo in cui gli ospiti di oggi amano vivere, rilassarsi e divertirsi, pur onorando le nostre radici romane”, ha affermato Sean McBurney, direttore commerciale e presidente regionale di Caesars Entertainment.

Quest’anno è prevista anche la ristrutturazione di quasi 1.000 suite nell’Augustus Tower e la riprogettazione della lounge Vip per il check-in. Si prevede che oltre 500 camere nella Julius Tower e quasi 1.200 camere nelle Palace Towers saranno riprogettate nel 2027.