Castello Sgr, finanziamento da 50 milioni per il Bellevue Cortina, Accor Emblems Collection

Castello Sgr ha ottenuto un finanziamento per un importo di circa 50 milioni finalizzato allo sviluppo dell’Hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo, in pipeline per il brand Emblems Collection di Accor, per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato Five Lakes.

Il finanziamento è stato messo a disposizione dalla banca greca Alpha Bank, con Situs Asset Management Limited nel ruolo di agente.

L’Hotel Bellevue è situato in Corso Italia, arteria principale di Cortina, e si caratterizzerà per un posizionamento “alpine club” di fascia alta. L’hotel offrirà 80 camere, di cui 27 suite con vista sulle montagne, oltre a una spa di circa 500 metri quadri e piscine indoor e outdoor, con un’offerta food & beverage curata e spazi pensati per un’ospitalità esclusiva in una delle località più rinomate delle Dolomiti. Il progetto è promosso da Prodea Investments e Invel Real Estate.

“Questa operazione conferma l’impegno di Castello Sgr nel sostenere iniziative immobiliari di qualità e con forte componente di sviluppo in location prime come Cortina. Il finanziamento rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione di un progetto alberghiero di fascia alta, destinato a rafforzare ulteriormente l’attrattività della destinazione anche grazie a un operatore internazionale di primo livello” ha commentato Michelangelo Ripamonti, responsabile Investments Hospitality di Castello Sgr.