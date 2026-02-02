Trump contro il Canada, la minaccia: “Dazi del 50% sugli aerei venduti negli Usa”

Si infiammano nuovamente i toni tra gli Usa e il Canada. Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% sugli aerei di produzione canadese venduti negli States.

La minaccia è arrivata via social media nel corso dello scorso fine settimana, facendo seguito all’intimazione di tassazioni del 100% sulle merci importate dal Canada in caso di finalizzazione di un accordo commerciale pianificato con la Cina.

Come riporta Travel Weekly, ad accendere l’ultima miccia tra i due Paesi sarebbe stata il rifiuto da parte del Canada di rilasciare la certificazione di volo ai jet prodotti dalla Gulfstream Aerospace, azienda statunitense con sede a Savannah, in Georgia.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti, in cambio, avrebbero revocato la certificazione a tutti gli aerei canadesi, compresi quelli di Bombardier. “Se, per qualsiasi motivo, questa situazione non verrà risolta immediatamente - ha scritto nel post -, applicherò al Canada una tariffa del 50% su tutti gli aerei venduti negli Stati Uniti d’America”.