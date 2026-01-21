Il messaggio di Eberhart ai sindacati

Joerg Eberhart non si scompone. Tiene sempre un profilo elegante. Dicono che sia stato inviato da Lufthansa a Roma perchè capace anche di attenuare le tensioni.

Il ceo di Ita Airways senza ombra di dubbio ha preso il timone della linea aerea nella fase più delicata. Quella dove serve coraggio e pianificazione senza cedere alle pressioni della politica. Il capo azienda della compagnia italiana ha reso noto in queste ore che il vettore ha intenzione di assumere 100 piloti e 40 assistenti di volo per dare forza al piano di sviluppo della flotta.

Eberhart intende così mandare messaggi di distensione alle parti sindacali, mai troppo convinte dal piano industriale dell'azienda. A chi continua a dire che Ita appare sempre in versione prudenziale il ceo della linea aerea spiega che già da quest'anno si pensa di aggiungere 2 macchine lungo raggio in flotta (altro segnale ai sindacati). I voli a lunga gittata da Roma Fiumicino dovrebbero infatti fungere da cassaforte, spingendo i conti verso l'alto.

A tal proposito si prospetta un ebit positivo a chiusura esercizio '25, con un risultato netto ancora in negativo. Eberhart spera ora in una stagione '26 di costante sviluppo malgrado il conflitto in Ucraina costringa la compagnia a investire in America Latina e Nord America. I corridoi per l'Asia sono diventati lunghi e costosi, causa anche il blocco dei cieli russi.