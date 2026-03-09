“In considerazione degli ultimi sviluppi della crisi nella regione, che hanno interessato anche la Turchia, si sconsigliano viaggi nelle aree del Sud-Est del Paese (Adana, Osmanye, Gaziantep, Hatay, Agrı, Igdır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Sırnak e Hakkâri)”.

Questo l’avviso diramato poco fa dal Ministero degli Esteri e pubblicato sul sito della Farnesina viaggiaresicuri.it. L’avviso è stato pubblicato dopo che la Nato, questa mattina, ha intercettato un missile sopra il Paese.

Per casi di grave emergenza, si legge ancora nella scheda relativa alla Turchia, si rimanda ai recapiti di ambasciata e consolati indicati nell’apposita sezione della scheda.

Per quanto riguarda il settore turistico, vale la pena sottolineare che i termini utilizzati da viaggiaresicuri.it, che richiamano esplicitamente allo ‘sconsiglio’, stando alle interpretazioni più accreditate farebbero scattare le tutele speciali per i viaggiatori che si trovassero costretti ad annullare o cancellare un viaggio in una delle aree elencate nell’avviso.