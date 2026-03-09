Arrivano i primi dati sui risultati economici di Ita Airways e per la compagnia domina il segno più nonostante le difficoltà del mercato in generale. A partire dai ricavi passeggeri, aumentati del 2,7% a 2,8 miliardi di euro a fronte di un numero di passeggeri trasportati da 16,2 milioni. Bene anche il load factor, cresciuto di 2,1 punti percentuali a quota 83,4%.

“Il lungo raggio si è confermato il principale driver di crescita del network – evidenzia la compagnia in una nota -. Nel 2025 i ricavi del settore intercontinentale sono aumentati del 9,1%, con un incremento dell’offerta del 6,1% e un load factor pari all’85,2%. La performance positiva è stata sostenuta da una domanda solida, da un miglioramento del Rask (+2,9%) e dall’ampliamento del network, con l’apertura di una nuova rotta intercontinentale nel mese di novembre”.

Il medio raggio

Maggiore sofferenza invece per il medio raggio, nonostante un load factor in miglioramento, mentre cresce la redditività dei voli domestici. Particolarmente positiva la performance della classe business, che ha evidenziato un miglioramento su tutti i settori in termini di load factor, tariffa media e Rask, con risultati di rilievo soprattutto sul lungo raggio, dove il coefficiente di riempimento ha raggiunto l’85,9%.

“La crescita dei ricavi, il miglioramento della qualità della domanda e la forte performance del lungo raggio confermano la validità delle nostre scelte strategiche, nonostante le tensioni geopolitiche, in particolare nell’area del Medio Oriente, le limitazioni di flotta e una pressione competitiva crescente”, ha sottolineato il ceo Joerg Eberhart.