Ita Airways alza la posta:più aerei per il lungo raggio

Sarà un primavera caldissima quella che aspetta Ita Airways e la compagnia cerca di accelerare sul fondamentale business del lungo raggio. Senza dimenticare le diverse questioni sul piatto che nelle prossime settimane avranno una forma definitiva e chiara: a partire dall’atteso ingresso in Star Alliance, previsto per la fine del mese prossimo, che dovrebbe fare da preludio all’altra ‘promozione’, quella dell’ingresso nella joint venture transatlantica con Lufthansa, United e Air Canada, con tutte le opportunità di crescita sul lungo raggio che ne deriverebbero.

Gli obiettivi

Ma sul long haul Ita Airways vuole giocare anche la propria partita, crescendo a livello di flotta e quindi di potenziale per aumentare le rotte operate direttamente. Nelle scorse settimane sia l’amministratore delegato Joerg Eberhart sia il presidente Sandro Pappalardo hanno infatti detto chiaramente che la compagnia deve fare un passo in più rispetto al piano varato la scorsa estate e che prevedeva l’ingresso in flotta di un nuovo aereo a doppio corridoio ogni anno fino al 2030. E in effetti qualcosa si starebbe muovendo in tal senso.

Secondo quanto riportato da corriere.it, l’obiettivo attuale sarebbe quello di aggiungere altri 4-5 widebody rispetto a quelli inizialmente preventivati, con un investimento che si aggirerebbe su 1,5 miliardi di euro. Strada tuttavia non semplice da percorrere: come noto reperire aerei di questa tipologia sul mercato in tempi brevi è un’impresa complicata e i vertici di Ita starebbe studiando delle strade alternative, dal bussare alla porta di società di leasing al mantenimento in servizio per più tempo gli aerei inizialmente indirizzati al pensionamento.

Verso il grande salto

Tempi stretti, quindi, considerando che più la compagnia diventa appetibile e dalle ampie prospettive e prima potrebbe avvenire il grande salto di Lufthansa, con la scalata al 90% delle quote del vettore nazionale. “Il nostro socio Lufthansa è ben consapevole del ruolo che può rivestire Ita nel futuro del trasporto aereo”, ha detto Pappalardo in un’intervista rilasciata al direttore di TTG Remo Vangelista. Una ferma convinzione che con un nuovo sforzo a livello di investimenti può avere ancora più valore.