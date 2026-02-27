Gruppo Iag: gli utili volano a 3,3 miliardi di euro

Ammontano a oltre 3,3 miliardi di euro gli utili fatti registrare nel 2025 dal gruppo Iag, che comprende British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus. Si tratta di una crescita del 22,3% rispetto all’anno precedente, contro il +3,5% del fatturato, salito a oltre 33 miliardi di euro.

“Questa performance operativa si traduce in risultati finanziari di livello mondiale – evidenzia il ceo Luis Gallego -, con margini eccezionali e un ritorno sul capitale superiore. Guardiamo al futuro con fiducia, grazie a dinamiche di mercato attraenti, crescita strutturale a lungo termine e un piano chiaro per capitalizzare il nostro modello di business e realizzare la nostra strategia”.

Per il gruppo l’utile operativo è stato pari a oltre 5 miliardi di euro, con un incremento anno su anno del 13,1%, mentre il margine operativo è salito di 1,3 punti, raggiungendo il 15,1%.