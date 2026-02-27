American Airlines partner di un piano da 1 miliardo per lo scalo di Miami

American Airlines è partner di Miami-Dade County in un piano da 1 miliardo di dollari: il potenziamento del Gate D dell’aeroporto di Miami. Il progetto fa parte del “MIA Plan” da 9 miliardi di dollari dell’aeroporto, che porterà alla creazione di un nuovo terminal e alla ristrutturazione del Terminal Centrale.

Intanto questo primo progetto ha l’obiettivo di rinnovare completamente l’area D60 con la costruzione di 17 nuovi gate d’imbarco dotati di sale d’attesa individuali e ciascuno in grado di ospitare aeromobili più grandi rispetto a quanto fanno oggi i gate al livello della pista, adatti solo a jet regionali più piccoli.

Questi nuovi gate permetteranno l’accesso diretto alla sala arrivi internazionali del Gate D, consentendo maggiori opzioni di voli in coincidenza per i clienti di American Airlines.

Il terminal sarà inoltre ampliato con nuovi punti di ristoro e di vendita al dettaglio e sarà dotato di un sistema di gestione bagagli. Secondo quanto riportato da travelmole.com il completamento dei lavori è previsto entro il 2030.

L’aeroporto di Miami è un hub principale per American, che raccoglie circa il 60% del numero totale dei passeggeri dello scalo. Allo stato attuale American programma da Miami circa 400 voli giornalieri.