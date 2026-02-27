Decollerà il 1° luglio il nuovo servizio giornaliero non-stop di Air Arabia che collegherà l’Aeroporto Internazionale di Sharjah con Roma Fiumicino. La rotta - che fa della capitale la seconda destinazione italiana della compagnia da Sharjah, dopo Milano Bergamo - sarà servita dall’Airbus A320neo, uno degli ultimi velivoli entrati a far parte della flotta della compagnia, capace di offrire maggiore efficienza nei consumi, emissioni ridotte e un comfort di bordo migliore.

“Espandere la nostra presenza in Italia - commenta Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia - riflette il costante impegno nell’offrire collegamenti diretti e convenienti verso le principali destinazioni internazionali, garantendo al contempo opzioni di viaggio affidabili e vantaggiose per i nostri clienti”.

Il volo decollerà da Sharjah il lunedì, mercoledì e venerdì alle 8,15, arrivando a Roma alle 21,50. Il ritorno sarà da Roma alle 13,45, con atterraggio a Sharjah alle 21,50.

Il martedì, giovedì, sabato e domenica la partenza sarà alle 16,10 da Sharjah, con arrivo a Roma alle 20,50. Il ritorno da Roma è previsto alle 21,40.

“Il volo per Sharjah - sottolinea Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma - contribuirà ad arricchire e diversificare ulteriormente l’offerta verso la Penisola Arabica, confermando la centralità strategica del mercato romano e rafforzando il posizionamento internazionale di Fiumicino, aeroporto 5 stelle Skytrax e Best Airport in Europe per gli ultimi nove anni consecutivi per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri”.