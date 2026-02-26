L’innovazione tecnologica allarma solo se vengono a mancare competenza, relazioni umane e personalizzazione dei servizi di qualità. A rasserenare il mondo del travel è la voce di Alexander Creyf, direttore operativo di Travel Experts Italy, intervenuto a Milano insieme al suo technology officer Nathan Aertgeerts in occasione del confronto “Oltre la tecnologia: il nuovo valore umano nel travel”.

“Per una rete di consulenti di viaggio indipendenti come la nostra - ha spiegato Creyf - la tecnologia funge sempre da complemento funzionale, perché l’iniziativa che mette in moto i processi organizzativi e, al tempo stesso, li riconfigura di passo in passo è alimentata innanzitutto dalle capacità dell’individuo. Dall’inizio degli anni duemila ci siamo, però, abituati a usufruire di piattaforme digitali che ottimizzano selezioni di prodotti per parametri standardizzati, nonostante ogni singolo viaggiatore rappresenti un mondo a sé molto più complesso e mutevole”.

L’irruzione di forme avanzate di IA nel travel, analogamente, rischia oggi di radicalizzare solo abitudini scorrette di design creativo, ma a dover essere cambiato è in realtà il punto di vista umano sull’uso tecnologia. “Se impiegata correttamente - ha evidenziato Nathan Aertgeerts - l’IA contribuisce a conoscere meglio le specificità del cliente, grazie alla sua straordinaria capacità di profilazione. Sono questi i dati realmente utili al travel design, cioé quelli che possono esplicitare gli orientamenti decisionali della persona con un livello di precisione sempre maggiore, senza dimenticare però che difettano della comprensione di variabili chiare solo a una conoscenza empaticamente umana del viaggiatore o dell’ospite”.

La sfida più urgente per i travel experts, oggi, consiste invece nell’individuare nuove forme di tutela del diritto d’autore, mettendo ben in chiaro che le idee non sono dati come altri, ma patrimonio della creatività professionale.