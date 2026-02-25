Isole di Tahiti, +6,6% di arrivi globali e Italia in crescita a doppia cifra

Le Isole di Tahiti chiudono le statistiche relative all’anno 2025 con un risultato storico: 281.227 visitatori internazionali, pari a una crescita del +6,6% rispetto al 2024. Si tratta del più alto livello di affluenza turistica mai registrato dalla destinazione.

Italiani in crescita a doppia cifra

Il mercato italiano conferma il proprio trend positivo con 6.985 arrivi tra gennaio e dicembre 2025, segnando un incremento dell’11,5% rispetto al 2024. Particolarmente significativo anche l’aumento delle room nights italiane, che registrano un +14,1% per un totale di 84.899 pernottamenti. Un dato che evidenzia una permanenza media più estesa e il desiderio di vivere la destinazione con maggiore lentezza.

Boom del periodo invernale italiano

Un segnale particolarmente positivo viene evidenziato sugli ultimi mesi dell’anno e sul periodo invernale, strategico per il mercato italiano e un’occasione per i viaggiatori per approfittare dei prezzi e della più ampia disponibilità durante la bassa stagione. Il mese di dicembre 2025, in particolare, ha registrato una crescita importante di quasi il 65% rispetto allo stesso mese del 2024.

La destinazione prosegue nel 2026 attraverso con un articolato piano di formazione, coinvolgimento e affiancamento del trade: eventi sul territorio, webinar tematici, iniziative dedicate e il Tahiti Specialist Program, il percorso di certificazione pensato per gli agenti di viaggio che desiderano approfondire e valorizzare la propria expertise sulla destinazione. A questo si affiancano attività di co-marketing e campagne di comunicazione mirate.