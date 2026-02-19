Variety Cruises, la nuova programmazione tra Tahiti e la Polinesia Francese

Variety Cruises alza il velo sugli itinerari 2026-2027. La compagnia di crociere boutique, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse® Gsa, navigherà per tutto l’anno verso Tahiti e la Polinesia Francese a bordo di M/S Panorama II.

La nave salperà da Papeete (Tahiti) alla volta delle isole della società in Polinesia Francese: Bora Bora, Taha’a, Moorea, Huahine e Raiatea.

Nel dettaglio, la compagnia opererà itinerari di 7 notti in pensione completa (Tahiti, Moorea, Bora Bora) e viaggi più completi di 10-11 notti, che toccheranno anche Huahine e Raiatea.

La nave

A bordo di M/S Panorama 25 cabine doppie per soli 49 passeggeri con vista mare. Le cabine - distribuite sui ponti Upper, Main e Lower - sono rifinite in legno pregiato con bagni privati rivestiti in marmo e sono tutte dotate di aria condizionata, Tv a schermo piatto, mini-frigo, asciugacapelli e cassetta di sicurezza.

Le cabine dei ponti superiori hanno finestre, quelle del ponte Lower oblò.

Gli spazi comuni includono il lounge del Main Deck con bar e zona relax, rinnovato nel 2015 con pavimenti in legno e arredi nei toni corallo, e due aree ristorazione: la sala da pranzo interna sul ponte Lower e l’area semi-coperta all’aperto sull’Upper Deck, entrambe con servizio a seduta unica non assegnata.

Il menù internazionale valorizza le specialità locali, con buffet e cucina al momento.

Il Sun Deck sull’area di prua offre ampio spazio per il relax con lettini prendisole.