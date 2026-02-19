Expedia Taap, programma speciale per agenzie parte della divisione b2b di Expedia Group, lancia le offerte di primavera 2026, un’iniziativa pensata per supportare gli agenti di viaggio partner in una delle fasi più dinamiche dell’anno. La promozione consente di accedere a sconti del 25% o superiori su migliaia di hotel in tutto il mondo, coinvolgendo strutture situate nelle destinazioni internazionali più richieste.

L’iniziativa offre agli agenti l’opportunità di proporre tariffe altamente competitive a una clientela orientata a viaggi in primavera, durante la stagione estiva e nelle prime settimane d’autunno. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro il 16 marzo 2026, per soggiorni compresi tra il 10 febbraio e il 30 settembre 2026, coprendo così un ampio arco temporale strategico per il mercato leisure.

La promozione si inserisce in un contesto caratterizzato dalla costante crescita della domanda globale di short break last minute primaverili, vacanze estive e viaggi di inizio autunno. Un elemento distintivo è rappresentato dalla conferma immediata delle prenotazioni, anche per richieste last minute, che consente agli agenti di rispondere con rapidità, efficienza e sicurezza alle esigenze dei clienti, rafforzando la relazione e la fiducia nel servizio offerto.