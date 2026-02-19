Cambia la composizione dei mercati turistici in Europa. Secondo l’analisi della European Travel Commission, infatti, quest’anno saranno i turisti cinesi e indiani a compensare il rallentamento della componente americana, facendo registrare al continente un aumento del 6,2% degli arrivi internazionali.

In base alle stime Etc, mentre gli arrivi cinesi in Europa dovrebbero aumentare del 28% rispetto al 2025 e quelli indiani del 9%, il numero di viaggiatori provenienti dalle Americhe potrebbe crescere solo del 4,2%. Una previsione in linea con i dati della piattaforma di intelligence aeronautica Cirium secondo la quale, come riportato da Reuters, le prenotazioni dall’Europa agli Stati Uniti tra il 7 ottobre e la fine di gennaio sono diminuite del 14,2% su base annua, mentre le prenotazioni dagli Stati Uniti all’Europa sono diminuite del 7,3%.

Nonostante un calo di interesse da parte dei viaggiatori americani più assidui, l’Europa continua a registrare un costante aumento sia dei viaggiatori a lungo raggio, sia della spesa, continuando a distinguersi “come una destinazione affidabile, ben posizionata per rispondere alla crescente domanda di viaggi più flessibili e di esperienze di viaggio” come dichiara Miguel Sanz, responsabile della Commissione Europea per il Turismo.

“Particolarmente incoraggiante - aggiunge - è il fatto che la crescita della spesa dei viaggiatori stia superando quella degli arrivi, consentendo alle destinazioni di concentrarsi maggiormente sul valore piuttosto che sul volume”. Secondo il nuovo rapporto, la spesa per i viaggi in Europa dovrebbe aumentare del 9,7%.