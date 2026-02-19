Mandarin Oriental rileva due hotel storici all’ombra delle Piramidi

Torneranno a risplendere 2 regine d’Egitto, icone di ospitalità che troveranno una nuova vita sotto le insegne di Mandarin Oriental.

Il gruppo, infatti, continua il suo progetto di espansione nel Paese acquisendo due storici hotel all’ombra delle Piramidi. Da maggio 2026, infatti, il gruppo assumerà la gestione del celebre Old Cataract Hotel di Aswan. La struttura continuerà ad accogliere gli ospiti nella sua ala storica, mentre la Nile Wing sarà oggetto di ristrutturazione. Si prevede un completo rinnovo della proprietà sulle rive del Nilo e con vista sul Tempio di Khnum e nel 2027 entrerà ufficialmente a far parte del portfolio come Mandarin Oriental Old Cataract, Aswan.

L’altra struttura acquisita dal brand è il celebre Winter Palace di Luxor, che al contrario dell’Old Cataract chiuderà al pubblico in queste settimane per un restauro completo in vista della riapertura prevista a luglio 2027 come Mandarin Oriental Winter Palace, Luxor. Entrambi gli hotel nascono dalla partnership con Talaat Moustafa Group (TMG) Holding, uno dei principali operatori in Egitto.