Airbus: utili a doppia cifra, ma resta l’incognita dei motori dell’A320

Lo scorso anno erano 796 e per il 2026 Airbus prevede che il numero di aerei consegnati salirà a 870, con un utile operativo rettificato che, per l’anno in corso, è previsto a circa 7,5 miliardi di euro. Nel pubblicare i risultati finanziari del 2025, che hanno riportato un aumento degli utili netti idel 23% a 5,221 miliardi di euro e un fatturato di 73,420 miliardi di euro (+6%), il gruppo di Tolosa ha messo in guardia sui ritardi nella fornitura dei motori per la sua famiglia degli A320 che stanno frenando la produzione e le consegne di aeromobili, prolungando le difficoltà nel soddisfare la domanda record per il suo modello più venduto.

L’azienda punta ora a una produzione di 13 aeromobili al mese per il programma A220 nel 2028, mentre per la famiglia A320 si prevede di raggiungere un ritmo tra 70 e 75 aeromobili al mese entro la fine del 2027, stabilizzandosi poi a 75. Restano gli obiettivi di 5 aeromobili al mese per l’A330 nel 2029 e 12 al mese per l’A350 nel 2028.

“Il 2025 - ha commentato Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus - è stato un anno storico, caratterizzato da una domanda molto forte per i nostri prodotti e servizi in tutte le attività, da una performance finanziaria record e da traguardi strategici. Abbiamo gestito con successo un contesto operativo complesso e dinamico, rispettando le nostre previsioni aggiornate”.

“La domanda globale di aeromobili commerciali - ha ribadito - sostiene l’aumento continuo della nostra produzione, che stiamo gestendo affrontando al contempo significative carenze di motori Pratt & Whitney”.