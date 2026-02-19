Valle d’Aosta: crescita a doppia cifra per arrivi e presenze

Crescita a doppia cifra e nuove record per arrivi e presenze in Valle d’Aosta. II dati sono intatti saliti a oltre 1,5 milioni per i primi e 4,5 milioni per le seconde, grazie in particolare alla spinta degli stranieri, che crescono ben al di sopra della media, ma anche la componente italiana torna a macinare numeri positivi: attualmente il 57% del totale è determinato dal turismo interno.

Lombardia, Piemonte e Liguria insieme contano per quasi il 40% delle presenze totali, mentre tra gli stranieri a fare da traino sono i britannici seguiti da francesi e svizzeri. Spicca inoltre la crescita della componente statunitense, +24%.

Sul fronte del ricettivo gli alberghi guidano la classifica con il 54% di share sul totale delle presenze, mentre crescono dell’11 per cento gli alloggi ad uso turistico. Tra i comprensori, infine, crescita record per Cervino e Gran Paradiso, +14%, mentre il Monte Bianco resta in vetta con quasi 1,2 milioni di presenze.