Alidays plana in Egitto e l’Egitto cambia volto. Lanciata come prima novità del 2026, l’antica Terra dei Faraoni torna a rifulgere grazie a glanCe, il brand dell’operatore caratterizzato da servizi esclusivi che permettono di vivere la destinazione in modo inedito, unico e sartoriale in occasione di ogni viaggio. “Naturalmente abbiamo elaborato differenti proposte di itinerari - ha spiegato durante la presentazione a Milano Davide Catania, amministratore delegato di Alidays -, ma a distinguerci sul mercato è la capacità di costruire percorsi che gratifichino oltre ogni aspettativa gli interessi e i desideri di un viaggiatore culturalmente esigente, in cerca di profondità e autenticità, sia che si muova in coppia, in famiglia o in piccoli gruppi”.

I servizi

I servizi glanCe non si limitano infatti a fornire voli in Business o First Class, assistenza all’arrivo in aeroporto, alloggi di fascia alta e spostamenti privati di lusso, ma garantiscono un glanCe Personal Assistant dedicato dalla prenotazione all’assistenza post-viaggio, con filo diretto attivo h24 via Whatsapp con fornitori, agenzia di viaggi e operatore stesso. “L’Egitto glanCe risponde a un’esigenza manifestataci da tempo e su molteplici destinazioni dal canale distributivo - ha sottolineato Amanda Bocchiola, destination manager Medioriente & Egitto Alidays -, perché intercetta il segmento di clientela oggi in maggior crescita. Gli itinerari sono ispirazioni flessibili e privilegiano, ad esempio, quattro notti sul lago Nasser con navigazione nella Nubia, o cinque giorni dedicati all’eredità monumentale fra il Cairo e Alessandria”.