Lufthansa e Air India firmano un nuovo memorandum of understanding

Si amplia la collaborazione tra il Gruppo Lufthansa e Air India, che hanno firmato un memmorandum of understanding che stabilisce il quadro per un futuro Joint Business Agreement tra le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa così come Air India e Air India Express.

“L'accordo di oggi con il nostro partner di lunga data Star Alliance Air India – sottolinea il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr - è un forte segnale della nostra reciproca determinazione ad aprire un nuovo capitolo nell'aviazione tra l'UE e l'India a seguito dell'accordo commerciale di riferimento tra entrambe le regioni economiche. Insieme a Air India, rafforzeremo il nostro accesso al mercato dell'aviazione con i più alti tassi di crescita in tutto il mondo”.

Attualmente, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa e Air India offrono voli in codeshare su 146 rotte verso 22 paesi. La rete congiunta comprende 15 destinazioni indiane e 27 europee. Guardando al futuro, la cooperazione deve essere ampliata in diversi settori, in particolare per quanto riguarda l'esperienza di viaggio del cliente.