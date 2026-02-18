Il brand Nobu conquista le Maldive. È l’isola privata di Munyafushi, nell’atollo di Laamu, che la compagnia alberghiera americana, in partnership con la Sarat International, ha scelto per il suo primo resort nell’arcipelago maldiviano: un ultra-luxury composto da 26 ville sulla spiaggia, 30 ville overwater e 10 in formula residence.

Il progetto si svilupperà secondo un concept in cui architettura e interni si ispirino alla tradizione giapponese tipica di Nobu Hospitality, con texture naturali e lusso contemporaneo, in cui design, privacy e ambiente si integrino in armonia.

A disposizione degli ospiti sono previste anche una grande piscina principale, una spa e un centro fitness, diving centre, campi da tennis e spazi per eventi, ma, soprattutto, un ristorante del celebre marchio Nobu, situato su una propria isola privata, completo di bar e lounge.