Saranno Agrigento e Palermo le sedi delle due giornate di recruiting organizzate da Msc Crociere per selezionare giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. Realizzate in collaborazione con Leader School, si terranno il 4 marzo ad Agrigento presso il centro per l’impiego in Via Acrone, 51, la seconda il 6 marzo a Palermo presso la sede di Confcommercio in via E. Amari, 11.

“Durante le due giornate i team di talent acquisition di Msc Crociere e di Leader School illustrerà le dinamiche lavorative a bordo e svolgerà i colloqui conoscitivi con i candidati – si legge in una nota della compagnia -. La ricerca è aperta a numerose figure professionali, tra cui cuochi, pasticcieri, pizzaioli, animatori, receptionist e molti altri profili operativi dal Front Desk al Food & Beverage. Altre figure ricercate sono quelle di personale marittimo, tra cui I e II ufficiale di macchina. Fondamentale per tutti, in un contesto internazionale come quello in cui opera la Compagnia, è la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere”.

Per accedere alla prima selezione è necessario inviare la candidatura compilando i form presenti ai seguenti link: per Palermo cliccare qui e per Agrigento cliccare qui.