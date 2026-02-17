African Explorer: la scelta dei vettori al centro della programmazione

Valorizzare sempre di più il ruolo della compagnia aerea che si sceglie per la programmazione. È questo il focus di African Explorer per l’estate 2026 del tour operator per costruire e proporre alla clientela itinerari solidi sin dal viaggio.

Quattro i vettori scelti dal t.o. per le 5 direttrici dell’alta stagione, ovvero Namibia, Sudafrica, Kenya, Tanzania e Madagascar: si tratta di Lufthansa Group, Qatar Airways, Emirates e Turkish Airlines. “In un contesto in cui il cliente finale è sempre più informato e l’agente di viaggi sempre più consulente, questa programmazione mette al centro la struttura del viaggio, non solo la sua narrazione. Perché oggi, più che mai, l’Africa si vende anche puntando sull’eccellenza e l’affidabilità dei vettori a cui ci si appoggia”, commenta Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer.

Nel dettaglio il vettore di riferimento per il Sudafrica e per la Tanzania sarà Qatar Airways, mentre il gruppo Lufthansa con Air Dolomiti sarà l’appoggio per l’offerta sulla Namibia. Per quanto riguarda Emirates, sarà scelta per i voli sul Kenya mentre ci saranno i collegamenti Turkish per il Madagascar.