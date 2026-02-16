L’aumento della quota Lufthansa in Ita Airways non dovrebbe avere ostacoli e sarà una decisione ormai prossima da parte dei tedeschi. A farlo intendere è l’amministratore delegato e direttore generale della compagnia aerea italiana, Joerg Eberhart, intervenuto ai margini dell’evento ‘La Ripartenza’ a Milano.

“Lufthansa ha la possibilità di aumentare la sua quota dal 41% attuale al 90% e molto probabilmente questa decisione ci sarà - ha dichiarato Eberhart -. Noi non lo sappiamo, è un ragionamento che fa Lufthansa. Per come la vedo io, onestamente, non ci sono degli ostacoli a non farlo”.

Sui dati 2025 l’amministratore delegato ha sottolineato: “Siamo contenti, i numeri sono positivi. Se devo precisare c’è ancora una voce molto importante, che è quella dei contratti leasing, che dobbiamo riuscire a coprire con dei ricavi. E questo è l’obiettivo che come azienda ci siamo posti quest’anno”.