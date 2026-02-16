Si terranno lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo a Milano Malpensa i nuovi open day di recruiting per piloti Emirates. Appuntamenti che sanciscono l’importanza del nostro Paese, nella top five tra le nazionalità più rappresentate all’interno della compagnia aerea con un contingente di 200 piloti e oltre 900 membri del personale di bordo. “Far parte del team Emirates - commenta Marco D’Ilario, country manager di Emirates in Italia - significa lavorare su una delle flotte wide-body più avanzate al mondo, collegando i passeggeri a oltre 150 destinazioni”.

Le due giornate di recruiting si terranno a Milano Malpensa lunedì 2 marzo alle 10:00 e alle 13:00, e martedì 3 marzo alle 10:00, presso l’Hotel Sheraton situato al Terminal 1 di Malpensa, S.S. 336 (Ferno, VA). “I nostri piloti basati a Dubai - conclude D’Ilario - hanno accesso a una formazione di livello mondiale in centri d’eccellenza che li prepara ad affrontare sempre nuove sfide. In questa fase di forte crescita siamo pronti a investire sul talento dei piloti italiani per rafforzare la nostra presenza e continuare a elevare gli standard dell’esperienza Emirates a livello globale”.