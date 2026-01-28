Otto date per la campagna di recruiting di Emirates in Italia. Da fine gennaio a fine febbraio, la compagnia aerea di Dubai lancia una serie di date in diverse città della Penisola per reclutare personale di bordo.

Il calendario prevede tappe a Roma il 31 gennaio al Grand Hotel Palace Rome, il 1 febbraio a Milano all’ Hyatt Centric Milan Centrale, il 3 febbraio a Firenze all’AC Hotel Firenze, l’8 febbraio a Venezia all’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, il 10 a Triesta all’Hotel NH Trieste, il 15 a Bari al Mercure Villa Romanazzi Carducci, il 19 a Palermo all’Hotel NH Palermo e il 26 febbraio a Torino al Best Western Plus Executive Hotel and Suites.

Questi appuntamenti rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. La compagnia aerea ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell'equipaggio di cabina di Emirates.

La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time; coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere una carriera in giro per il mondo.

Tutti i nuovi membri dell'equipaggio di cabina seguono un'intensa formazione di 8 settimane sui più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella struttura di Emirates a Dubai. Inoltre i membri dell'equipaggio della compagnia aerea risiedono a Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio fornito dalla compagnia, il trasporto da e verso l’aeroporto, un'ottima copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai.