Investimento multimiliardario senza precedenti per una compagnia aerea è quello messo in campo da Emirates Airlines, che ha sottoscritto un accordo con Dubai Investments Park per l’acquisizione di un terreno per realizzare un villaggio per assistenti di volo. L’idea è quella di realizzare una comunità residenziale e commerciale per ospitare fino a 12.000 persone.

L'inizio dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2026, mentre il completamento della prima fase è previsto per il 2029.

Il Cabin Crew Village sarà composto da 20 edifici residenziali, ciascuno di 19 piani, che offriranno un mix di unità con una, due e tre camere da letto, progettate pensando al comfort e alla praticità dell'equipaggio.

“Il nostro personale di cabina è fondamentale per l'esperienza che Emirates offre ai clienti – dice Ali Mubarak Al Soori, chief procurement & facilities officer della compagnia -. Questo investimento fa parte del nostro impegno nel supportare il loro benessere offrendo spazi abitativi progettati in base alle loro esigenze e al loro stile di vita. Il Cabin Crew Village fornirà tutto ciò di cui il nostro equipaggio ha bisogno all'interno di un unico complesso, con comodo accesso ai servizi essenziali di tutti i giorni, strutture per il tempo libero e spazi comuni che promuovono un forte senso di comunità. Il Cabin Crew Village rappresenta anche un investimento strategico per il futuro di Emirates, supportando i nostri piani di transizione verso Al Maktoum International e la continua crescita negli anni a venire.”

Il villaggio è stato progettato come una destinazione lifestyle completa, e offre un'ampia gamma di servizi a supporto della salute e del benessere. Il complesso comprenderà un centro polifunzionale con una selezione di punti vendita, ristoranti e concept food, oltre a strutture per il fitness, cliniche, spazi pubblici e parchi dedicati.

Situato strategicamente tra l'aeroporto Internazionale di Dubai e il Dubai World Central, l'Emirates Crew Village è in grado di supportare i piani operativi a lungo termine della compagnia aerea e il suo trasferimento all'aeroporto Internazionale Al Maktoum, offrendo al contempo la migliore esperienza di vita possibile ai suoi dipendenti.