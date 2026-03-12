Della Serra, Rephouse: “Prospettive positive per Air Transat in Italia”

Air Transat punta sul mercato italiano, con un’attenzione particolare per il Centro-Sud, proponendosi come compagnia aerea di qualità, non più solo per il Nord America, ma anche per Messico e Perù. “Le prospettive per l’estate 2026 sono più che mai positive - ha dichiarato Tiziana Della Serra, md e head of sales per Rephouse, il gsa che rappresenta in Italia la compagnia di Montreal -. Il Canada in genere, anche come alternativa agli Stati Uniti, e Cancun si confermano le destinazioni più richieste del periodo”.

Il vettore continua a investire nel nostro Paese e durante la summer punterà a presidiare il mercato italiano con 18 voli settimanali nei periodi di alta stagione. Venezia conferma il suo ruolo di hub per il Nord-Est italiano, con 2 voli la settimana a partire dal 2 maggio, che diventeranno 3 dall’8 giugno, il lunedì, martedì e il sabato. Ma è tutto il Centro-Sud a crescere, con ben 15 voli settimanali che decolleranno da Roma e Lamezia Terme. Su Toronto, dal Leonardo da Vinci le connessioni dirette inizieranno il 17 aprile con 3 voli settimanali, che diventeranno 5 a maggio, 6 a giugno e 7 (giornalieri) dal 23 luglio. Il 18 aprile partirà, invece, il Roma-Montreal, con un volo settimanale, e poi 5 a maggio e 7 dal 19 giugno. Lamezia Terme conferma, poi, il volo su Toronto dal 25 giugno fino al 30 settembre.

“Su tutti i viaggi operati da Air Transat il bagaglio a mano è sempre incluso. I passeggeri possono quindi volare da Roma verso Cancun e Lima con voli in connessione e tariffe competitive - ha aggiunto Della Serra -. La rotta Roma-Cancun (via Toronto o Montreal) per le agenzie del Centro-Sud è un’opportunità concreta che permette di posizionare Air Transat non solo come riferimento per il Canada, ma anche come alternativa di qualità verso il Messico”.

I voli in connessione saranno giornalieri dal 5 giugno al 30 settembre, sia da Toronto che da Montreal. Da Roma è previsto stopover a Toronto a spese del passeggero, mentre al rientro i voli sono coincidenti lo stesso giorno. L’attenzione di Air Transat verso il Centro-Sud è conseguenza di un mercato che sta crescendo, sia sul fronte outgoing che su quello incoming. La compagnia aerea, che nel 2025 ha ricevuto il riconoscimento di “migliore compagnia aerea viaggi e vacanze del mondo” agli Skytrax World Airlines Award, è infatti ormai la terza nel mercato canadese. “La presenza sul territorio del Centro-Sud è strategica - ha concluso Della Serra -. Fondamentale mantenere un rapporto diretto con agenzie e network locali. Per questo da aprile fino a ottobre, le agenzie che intendono programmare viaggi di gruppo, possono contare su una serie di vantaggi dedicati, oltre che su tariffe competitive e condizioni flessibili”.