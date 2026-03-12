Tajani: “Emergenza rimpatri chiusa sulle Maldive”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina, ha comunicato che l’emergenza degli italiani bloccati alle Maldive si è risolta.
Il titolare del dicastero, solo qualche giorno fa, fra i problemi per i rimpatri aveva infatti sottolineato come ci fossero ancora italiani bloccati del Paese degli atolli, con non poche difficoltà per farli rientrare in patria.
Oggi, invece, Tajani parla di emergenza chiusa. “C'è qualcuno che rimane in attesa del volo, ma tutti gli italiani che volevano rientrare sono tornati” ha detto il ministro.
Aggiungendo anche: “. Addirittura ci sono richieste degli italiani di andare in vacanza alle Maldive. Quindi mi pare che l’emergenza sia finita”.
Remo Vangelista