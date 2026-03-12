Minor Hotels cresce in Africa con due nuovi NH Collection

Minor Hotels accelera la crescita in Africa e firma due nuovi progetti del brand NH Collection Hotels & Resorts: NH Collection Accra e NH Collection Pemba Island Resort, con apertura prevista entro il 2030.

Le nuove strutture rafforzano la presenza del gruppo nel continente accanto all’NH Johannesburg Sandton e si inseriscono in destinazioni con forte domanda internazionale. Ad Accra l’hotel sorgerà nel centro della capitale ghanese all’interno di un complesso urbano contemporaneo con circa 200 camere, spazi retail e aree direzionali pensate per una clientela business e diplomatica. A Pemba, nell’arcipelago di Zanzibar, nascerà invece un resort da 145 camere immerso nella natura e orientato al segmento leisure. Il progetto unisce design contemporaneo, paesaggio tropicale e attenzione alla sostenibilità. Per Minor Hotels l’operazione rafforza il posizionamento upper upscale nel continente e consolida le partnership locali in mercati africani in crescita.