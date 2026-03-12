TTG Italia
Italian Exhibition Group

Minor Hotels cresce in Africa con due nuovi NH Collection

Minor Hotels cresce in Africa con due nuovi NH Collection

Minor Hotels accelera la crescita in Africa e firma due nuovi progetti del brand NH Collection Hotels & Resorts: NH Collection Accra e NH Collection Pemba Island Resort, con apertura prevista entro il 2030.

Le nuove strutture rafforzano la presenza del gruppo nel continente accanto all’NH Johannesburg Sandton e si inseriscono in destinazioni con forte domanda internazionale. Ad Accra l’hotel sorgerà nel centro della capitale ghanese all’interno di un complesso urbano contemporaneo con circa 200 camere, spazi retail e aree direzionali pensate per una clientela business e diplomatica. A Pemba, nell’arcipelago di Zanzibar, nascerà invece un resort da 145 camere immerso nella natura e orientato al segmento leisure. Il progetto unisce design contemporaneo, paesaggio tropicale e attenzione alla sostenibilità. Per Minor Hotels l’operazione rafforza il posizionamento upper upscale nel continente e consolida le partnership locali in mercati africani in crescita.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana