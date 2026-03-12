Sono state le acque del Mediterraneo ad accogliere il debutto di Norwegian Luna, la nuova ammiraglia di Norwegian Cruise Line, il cui viaggio inaugurale è partito da Civitavecchia, rafforzando la strategia internazionale della compagnia. Dopo uno scalo a Barcellona la ventunesima unità della flotta, Prima Plus Class e gemella di Norwegian Aqua, raggiungerà Miami, hub per la stagione caraibica fino a novembre 2026. La nave proporrà itinerari nei Caraibi occidentali con tappe a Roatan, Costa Maya, Cozumel e Harvest Caye, l’isola privata della compagnia in Belize. Seguiranno crociere nei Caraibi orientali con soste a Puerto Plata, Tortola, St. Thomas e Great Stirrup Cay alle Bahamas.

Lunga 322 metri e con circa 3.550 passeggeri in cabine doppie, è costruita in collaborazione con Fincantieri e porta a bordo firme del design internazionale come Piero Lissoni, Rockwell Group, AD Associates, SMC Design e Studio Dado. L’offerta unisce intrattenimento, spettacoli e un’ampia proposta f&f. Tra le attrazioni spiccano l’Aqua Slidecoaster e The Drop, scivolo verticale di dieci ponti. Elemento distintivo resta The Haven, area premium con suite duplex, terrazza privata, piscina panoramica, spa open air e lounge dedicata. Qui il lusso è evidente.