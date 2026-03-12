Volotea: nuovi voli Roma-Limoges e Venezia-Murcia in estate

Arrivano altre due new entry nel network italiano di Volotea per l’estate. La compagnia ha infatti annunciato l’avvio dei collegamenti tra Roma Fiumicino e Limoges e tra Venezia e Murcia.

“Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri collegamenti diretti tra città europee di grande attrattività culturale e turistica – sottolinea l’international market director Valeria Rebasti -, migliorando la connettività dei territori e contribuendo, allo stesso tempo, a generare nuovi flussi turistici incoming verso il nostro Paese. Oggi Volotea è attiva in 23 scali italiani, di cui 7 sono basi operative, e nel 2026 opereremo quasi 170 rotte in Italia, con un’offerta complessiva di oltre 4,5 milioni di posti”.

Per quanto riguarda la nuova rotta sulla Capitale, questa sarà attiva dal 23 maggio con due frequenze alla settimana e si aggiungerà all’altra novità, Oviedo, con quattro voli alla settimana. In totale la compagnia opererà nove voli in totale, sei dei quali sulla Francia.

“Dal 28 giugno, invece, si potrà volare da Venezia a Murcia, due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di oltre 7.500 posti in vendita – si legge in un comunicato della low cost -. La nuova destinazione si inserisce in un più ampio piano di sviluppo previsto da Volotea a Venezia per il 2026. Infatti, per l’anno in corso è in arrivo un secondo aeromobile basato presso il Marco Polo e l’introduzione di nuovi collegamenti estivi verso la Grecia, con Corfù dal 27 giugno (una frequenza settimanale ogni sabato) e Rodi dal 2 luglio (ogni giovedì)”.