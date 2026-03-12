Hyatt porta il brand Andaz in Portogallo

Hyatt lancia il marchio Andaz in Portogallo. Il gruppo ha annunciato l’apertura di Andaz Lisbon, un hotel di 170 camere e suite progettate per riflettere l'identità culturale di Lisbona e rappresenta un ampliamento del portfolio lifestyle di Hyatt nel mercato alberghiero europeo.

“L'apertura di Andaz Lisbon rappresenta un momento entusiasmante per il nostro portfolio lifestyle in Europa – dice Amar Lalvani, presidente e direttore creativo lifestyle di Hyatt -. Mi sono innamorato di Lisbona circa dieci anni fa, quindi questo, per molti versi, è un sogno che si avvera. Lisbona è una città ricca di storia, creatività e individualità e questa struttura riflette questo spirito attraverso il suo design, la sua narrazione e la collaborazione con la comunità locale, oltre al nostro approccio con Andaz, che punta a essere profondamente radicato nei nostri luoghi e a arricchire le aspettative dei nostri ospiti”.

Situato nello storico quartiere Baixa di Lisbona, Andaz Lisbon si trova vicino a Praça do Comércio e al lungofiume del Tago. La struttura si trova a pochi passi dai caffè, dalle boutique e dalla vita notturna della città, offrendo accesso a uno dei quartieri culturalmente più significativi di Lisbona.

La struttura introduce diversi concept di ristorazione che mettono in risalto influenze culinarie sia tradizionali che contemporanee. Luzzi, il ristorante panoramico con terrazza e l'Andaz Lounge che offre una reinterpretazione di piatti portoghesi ispirati ai chioschi di strada di Lisbona.

L'hotel offre anche servizi benessere, tra cui un centro fitness con attrezzature Technogym. È prevista l'apertura a breve di una spa con ulteriori servizi benessere, completata da servizi spa in camera pensati per offrire trattamenti personalizzati agli ospiti.