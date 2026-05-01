Cna Turismo e Commercio: le stime per il primo maggio

Per il ponte del 1 maggio Cna Turismo e Commercio stima circa 16 milioni di presenze complessive concentrate su tre pernottamenti medi, che corrispondono a oltre 6,5 milioni di arrivi sull'intero territorio nazionale.
Il turismo domestico rappresenterà l'asse portante del ponte, con circa 4 milioni di turisti e 11 milioni di presenze. Resta comunque significativo il contributo dei turisti stranieri che, pur risentendo delle tensioni geopolitiche, raggiungerà circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze. Il giro d'affari complessivo generato dal ponte del 1 maggio viene stimato sui 2,5 miliardi di euro.
Sul fronte delle destinazioni dominano le località marine, in particolare nel Centro Sud, seguite da città d'arte, montagna, borghi, terme e turismo open outdoor, con una crescente diffusione dei flussi anche nelle aree interne e nei piccoli comuni.
Remo Vangelista